Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации взяли под контроль посёлок Белогоровка. Об этом рассказал и временно исполняющий обязанности руководителя Лисичанска Андрей Скорый.
По его информации, армия России взяла населённый пункт в четверг, второго февраля.
"Местные жители плакали", — подчеркнул Скорый.
Ранее журналист Руслан Осташко сказал, что украинские военные покидают Белогоровку. Вместе с этим сообщалось, что ВСУ отступают к Северску.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.