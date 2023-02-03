В Луганской Народной Республике заявили, что ВС России взяли под контроль Белогоровку

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации взяли под контроль посёлок Белогоровка. Об этом рассказал и временно исполняющий обязанности руководителя Лисичанска Андрей Скорый.

По его информации, армия России взяла населённый пункт в четверг, второго февраля.

"Местные жители плакали", — подчеркнул Скорый.

Ранее журналист Руслан Осташко сказал, что украинские военные покидают Белогоровку. Вместе с этим сообщалось, что ВСУ отступают к Северску.