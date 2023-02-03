Член Госдумы Максим Иванов заявил, что российские власти могут вместо ценных сотрудников предприятий мобилизовать граждан, у которых нет работы.
Парламентарий рассказал о ситуации в Талице Свердловской области, где на учёте в центре занятости состоят 53 человека.
"Среди них есть крепкие мужики. Безработные. Без денег", — добавил депутат.
Также он подчеркнул, что мобилизация позволит нетрудоустроенным россиянам справиться с финансовыми трудностями. Иванов отметил: эту работу можно назвать почётной.
Ранее исполняющий обязанности руководителя МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что штурмовые бригады "Гвардии наступления" пополнят бездомные люди.
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