Гагин: у армии Украины нет возможностей для наступления ни на одном из направлений

Украинская армия не готова к наступательным действиям ни на одном из направлений, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

По его словам, предпосылки для того, чтобы Вооружённые силы Украины (ВСУ) перешли в атаку в какой-либо зоне боевых действий, отсутствуют. Кроме того, он подчеркнул: на южном направлении у Киева тоже не осталось ресурсов для наступательных операций.

"Сил для наступления у Украины вообще сейчас нет — ни на юге, ни на севере, ни на одном из направлений", — сказал Гагин в беседе с ТАСС.

Ранее советник врио главы ДНР сообщил, что российские подразделения нанесли удар по колоннам украинских войск, которые передвигались по единственной трассе, ведущей из Часова Яра в Артёмовск.