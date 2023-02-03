Украинская армия не готова к наступательным действиям ни на одном из направлений, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.
По его словам, предпосылки для того, чтобы Вооружённые силы Украины (ВСУ) перешли в атаку в какой-либо зоне боевых действий, отсутствуют. Кроме того, он подчеркнул: на южном направлении у Киева тоже не осталось ресурсов для наступательных операций.
"Сил для наступления у Украины вообще сейчас нет — ни на юге, ни на севере, ни на одном из направлений", — сказал Гагин в беседе с ТАСС.
Ранее советник врио главы ДНР сообщил, что российские подразделения нанесли удар по колоннам украинских войск, которые передвигались по единственной трассе, ведущей из Часова Яра в Артёмовск.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.