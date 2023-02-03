Мирошник: украинские военные идут в бой и попадают в плен под действием наркотиков

Если украинские солдаты попадают в плен с минимальными ранениями под действиями наркотиков, разговаривать с ними невозможно, а до допроса они не доживают. Об этом в интервью телеканалу "Крым 24" рассказал экс-посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Эксперт предположил, что на бойцах вооружённых сил Украины (ВСУ) испытывают новые наркотические средства, которые притупляют боль и снижают инстинкт самосохранения.

По его словам, в состоянии изменённого сознания боевики могут с ножом атаковать тяжёлую технику.

Если солдат противника в таком состоянии с небольшими ранениями попадает в плен, с ним невозможно вести диалог, добавил собеседник канала.

"Тем не менее, через какое-то время, когда его пытаются привести в сознание, такое впечатление, как медики описывают, будто из него вынули батарейку. Как только заканчивается действие наркотика, этот человек просто умирает", — объяснил Мирошник.