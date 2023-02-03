Ветеран разведки Корольков поддержал предложение депутата мобилизовать безработных россиян

Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявления российского депутата Максима Иванова, который предложил вместо ценных сотрудников предприятий мобилизовать безработных граждан.

"Правильная и необходимая мысль. Изъятие специалистов, которые играют ключевую роль в производстве, наносит ущерб", — подчеркнул эксперт.

Вместе с этим собеседник издания отметил, что технологии военного дела резко усложнились. Поэтому иногда власти призывают специалистов, объяснил Корольков. По его словам, в этой ситуации целесообразнее мобилизовать людей, которые не работают.

Ранее Иванов предложил призывать нетрудоустроенных россиян. Такая работа является почётной и позволяет решить финансовые проблемы, добавил член Госдумы.