Пользователи Сети в Китае поддержали слова Путина о Западе и немецких танках

Владимир Путин 2 февраля посетил Волгоград по случаю годовщины победы в Сталинградской битве. В своей речи глава России сказал, что спустя 80 лет "нам снова угрожают немецкие танки". Президент отметил, что ответ России Западу будет.

В Китае пользователи Сети поддержали слова Путина и уверены, что Российская Федерация сможет дать отпор и гегемонии Соединённых Штатов, и угрозе нацизма.

"Сейчас время великих изменений в мире, а не разговоров о благотворительности и справедливости. Пока это способствует росту и развитию нашей страны и ослаблению гегемонистской системы США, мы должны энергично помогать Путину. Нынешний режим на Украине не достоин сочувствия", — высказал мнение один из читателей портала "Гуаньча".

Пользователи считают, что конечной целью НАТО является уничтожение РФ и Китая, а Запад называют мародёрами. В целом жители Поднебесной поддерживают Путина.