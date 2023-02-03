Вооружённые силы РФ уничтожили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, сообщило Минобороны России.
Кроме того, российская армия вывела из строя две украинские гаубицы.
"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — информирует оборонное ведомство.
Также за минувшие сутки армия России впервые в ходе спецоперации уничтожила норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS.
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