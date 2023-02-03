Армия России уничтожила пусковую установку HIMARS в Херсонской области

Вооружённые силы РФ уничтожили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, сообщило Минобороны России.

Кроме того, российская армия вывела из строя две украинские гаубицы.

"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — информирует оборонное ведомство.

Также за минувшие сутки армия России впервые в ходе спецоперации уничтожила норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS.