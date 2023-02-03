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Добровольческий батальон в Запорожье готов заплатить 12 миллионов за трофейный западный танк

Силовые структуры

В добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова объявили, что готовы заплатить тому, кто сможет добыть трофейный западный танк, вознаграждение в размере 12 миллионов рублей.

Добровольческий батальон в Запорожье готов заплатить 12 миллионов за трофейный западный танк

Военный уточнили, что страна-производитель танка в данном случае значения не имеет, они будут одинаково рады британскому Challenger, американскому Abrams или немецкому Leopard.

"Батальон имени Судоплатова официально объявляет, что заплатит 12 миллионов рублей за каждый исправный трофейный танк "Леопард", "Абрамс" или "Челленджер", — говорится в официальном Telegram-канале батальона.

Бойцы батальона записали видео, в котором рассказали, что не допустят диверсий противника в Запорожской области, и призвали украинских ВСУшников переходить на сторону РФ. Российские военные уточнили, что лучше украинцам приходить к ним не с пустыми руками, а с работающим западным танком.

"И лучше переходите не с пустыми руками, а вместе с танком Leopard или Abrams. И наш батальон вас отблагодарит. Двенадцать миллионов рублей — это благодарность от нашего батальона тем гражданам Украины, действительно нашим братьям, которые понимают, что правда на стороне России, и готовы к нам присоединиться в этой справедливой борьбе", — добавил член батальона.

Инициатором создания батальона и ответственным за его снабжение стал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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