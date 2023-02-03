Полковник Алёхин: цель ударов ВСУ по пустым сёлам под Белгородом — боевое слаживание

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин объяснил, для чего украинские военные бьют по населённым пунктам РФ, в том числе и пустым.

Задача подобных ударов — боевое слаживание, уверен Алёхин. Он рассказал, что украинское руководство осуществляет подготовку бойцов теробороны и иностранных наёмников в бывших пионерских лагерях в районе Харькова и Волчанска. В процессе тренировки украинских военных и наёмников направляют для обучения миномётной стрельбе в приграничные зоны.

"Стрельнули — уехали. Попали или не попали — это неважно. Главное, что тренировка была в условиях, максимально приближенных к боевым. Так что, скажем прямо, ситуация остается напряженной", — сказал Алёхин в разговоре с Украиной. ру.

Полковник напомнил, что Белгородская область по-прежнему подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. И так, по мнению военного, будет продолжаться и дальше, пока Россия не создаст зону безопасности, которая не позволит украинским военным приближаться к российской границе.