Польша набирает желающих стать частью "танковой коалиции" для Украины

Руководитель Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что Варшава ждёт новых желающих присоединиться к "танковой коалиции" для Украины до конца февраля.

"Такая поддержка является ключевой для обороны ВСУ", — отметил глава военного ведомства во время пресс-конференции в Киеве.

Вместе с этим министр поблагодарил уже готовых помогать Украине коллег. Как подчеркнул Блащак, польские власти хотят услышать окончательное решение стран, которые имеют танки Leopard.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что санкции против России оказывают на неё слабое влияние.