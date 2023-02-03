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США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов

Силовые структуры

США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 2,2 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. Что конкретно включает эта помощь, в американском военном ведомстве пока не комментируют.

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов

Напомним, ранее США выделили Украине пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов. В него вошли боеприпасы для ЗРК NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker. Кроме этого в него вошли техника, патроны и ракеты.

Ранее Pravda.Ru писала, что бельгийские бизнесмены хотят заработать на танках Leopard для Украины, которые они купили как металлолом. Немецкие танки привлекли внимание министра обороны Бельгии Людивину Дедондер.

 

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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