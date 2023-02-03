США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов

США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 2,2 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. Что конкретно включает эта помощь, в американском военном ведомстве пока не комментируют.

Напомним, ранее США выделили Украине пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов. В него вошли боеприпасы для ЗРК NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker. Кроме этого в него вошли техника, патроны и ракеты.

Ранее Pravda.Ru писала, что бельгийские бизнесмены хотят заработать на танках Leopard для Украины, которые они купили как металлолом. Немецкие танки привлекли внимание министра обороны Бельгии Людивину Дедондер.