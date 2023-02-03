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Глава Чечни Кадыров: боевик ВСУ Гаращенко попал в плен к спецназу "Ахмат"

Силовые структуры

Украинский солдат Владимир Гаращенко попал в плен во время оперативных мероприятий бойцов спецназа "Ахмат" и военнослужащих 4-й бригады 2-го корпуса Народной милиции ЛНР. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Гаращенко в ходе беседы с командиром Апты Алаудиновым рассказал, что по приказу командования ВСУ просидел четыре дня в окопе без сна и отдыха.

Глава Чечни Кадыров: боевик ВСУ Гаращенко попал в плен к спецназу "Ахмат"

"Бедолага с трудом осознаёт, где находится", — отметил Кадыров.

Чеченский лидер назвал приказы командования киевского режима абсурдными. Однако бросать на произвол судьбы собственных солдат, которых осталось не так много, перебор даже для Киева, указал Кадыров. Гаращенко оказался из числа мобилизованных. Вся военная подготовка новобранцев ВСУ заключалась в перетаскивании вещей с одного места в другое и в рытье окопов, отметил глава Чечни.

"Судя по всему, это и есть знаменитая натовская подготовка", — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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