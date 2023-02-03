Украинский МИД просит от западных хозяев военно-морской флот.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник не оставляет надежды в ближайшие несколько лет получить военные корабли альянса НАТО. Он отметил, что в Незалежной должны быть созданы не только авиация, но и ВМФ.
"У вас в Германии есть очень много возможностей для оснащения украинского флота. Это займёт месяцы, а может быть и годы, но мы должны начать", — подчеркнул Мельник.
Украинский девиз — дайте, подытожил ведущий Первого канала.
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