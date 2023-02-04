Леонков: поляки войдут на Украину под чужим флагом в составе своей ЧВК

Военные Польши уже воюют на Украине против России, но для масштабного ввода войск необходимо легализовать на территории страны ЧВК, чем уже занимается Варшава, заявил редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Речь идёт о подготовке войска численностью около 40 тысяч человек.

По словам эксперта, Североатлантический альянс не позволит ввести военных под своим флагом, поэтому, вероятно, Варшава будет разрабатывать разные сценарии и солдаты выступят как:

сотрудники ЧВК,

наёмники,

гуманитарщики,

советники.

"Поэтому эти прокси-силы численностью от 10 до 40 тысяч человек пойдут по этому сценарию. Понятно, что Польша хотела бы под своими флагами пройти все контрольно-пропускные пункты. Но им этого не дают, потому что НАТО станет участником войны с Россией, со всеми вытекающими последствиями", — пояснил Леонков "Украине.ру".