Леонков заявил, что войскам ВС РФ нужно отодвинуть линию фронта к границам НАТО

Линию фронта следует отодвинуть к границам стран НАТО. Такое заявление сделал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Он напомнил, что украинская сторона ведёт обстрелы Энергодар.

"Но тут вопрос, насколько долго. Он решается движением наших войск дальше на запад", — отметил он в беседе с URA. RU.

Леонков считает, что проблема уйдёт, если линия фронта будет сдвинута на 150 километров от тех объектов, которые обстреливают ВСУ. Если и в этом случае Украина продолжит атаки, важно продолжать двигать войска дальше.

"Пока это не будут страны НАТО, и если с территории которых что-то прилетит, то это уже будет начало Третьей мировой войны", — заявил он.