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РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел ВСУ Крым, нарушив своё же обещание

Силовые структуры

США снова повысили ставки, нарушив своё обещание. Киев вскоре получит дальнобойные ракеты. Обозреватель РИА Новости Андрей Коц считает, что данным решением Вашингтон "поставил Крым под прицел" армии Украины.

РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел ВСУ Крым, нарушив своё же обещание

Он напомнил, что год назад такую возможность отрицали, чтобы не масштабировать конфликт. Последние решения Запада говорят о том, что там нацелены на победу Киеву в этом году. Недавно было объявлено о предоставлении ВСУ тяжёлой техники, а сейчас решили идти дальше.  

Новый пакет военной помощи Киеву включает ракеты GLSDB. Они способны долетать до Крыма и других приграничных территорий России. Коц обратил внимание на то, что Вашингтон оставил "на его усмотрение" киевского режима нанесение ударов по полуострову.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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