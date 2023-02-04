Шеремет: удары ВСУ по Крыму американскими ракетами будут расценивать как объявление войны со стороны США

Если ВС Украины ударят по Крыму американскими ракетами, это будет расцениваться как объявление войны со стороны США. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Напоминаем, Вашингтон объявил о пакете военной помощи Киеву на 2,2 миллиарда долларов. В него входят средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS.

"Американским горе-политикам пора осознать, пока не поздно, что шутки с Россией и бряцание оружием плохо обернутся для их государства", — сказал Шеремет корреспондентам РИА Новости.

Он отметил, что все действия Украины курируются Вашингтоном.