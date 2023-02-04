Если ВС Украины ударят по Крыму американскими ракетами, это будет расцениваться как объявление войны со стороны США. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Напоминаем, Вашингтон объявил о пакете военной помощи Киеву на 2,2 миллиарда долларов. В него входят средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS.
"Американским горе-политикам пора осознать, пока не поздно, что шутки с Россией и бряцание оружием плохо обернутся для их государства", — сказал Шеремет корреспондентам РИА Новости.
Он отметил, что все действия Украины курируются Вашингтоном.
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США хотят воплотить в жизнь "теорию большого взрыва".