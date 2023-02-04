Сегодня, 4 февраля, в субботу, с утра Донецк находится под сильнейшим массированным обстрелом со стороны бандеровцев.
Небывалые удары по многоквартирным домам в Киевском районе, есть прямые попадания. Местные паблики публикуют последствия зверских ударов нацистов.
Боевики выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня, сейчас информация о пострадавших уточняется.
На видео показан центр Донецка после жуткого прилёта. На кадрах видно, что снесло целый этаж.
Жители также сообщают об обстрелах на улице Батищева, улице Университетской и Шахтёрской площади.
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