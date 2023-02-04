Украинский пленный Сергей Мищан во время разговора с родными узнал, что командование ВСУ отказывается признать его военнопленным. Командир батальона, где служил солдат, заявил, что его фамилии нет в списках, рассказала невеста пленного.
На данный момент, Мищан находится в исправительном учреждении в Луганской Народной Республике.
"Всё же хорошо, смотри — живой, здоровый и даже наел щёки", — рассказал пленный своей возлюбленной.
Солдат ВСУ отметил, что командование бросило их на позициях без помощи. Командир батальона приезжал всего один раз на пару часов, заявил он.
Военнослужащий проходил обучение в Британии, однако даже это не помогло ему. По его словам, 13 солдат, которых подготавливали западные инструкторы, сдались в первом бою.
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