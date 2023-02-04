Целью упавшей в Виннице ракеты Х-101 ВС РФ был прорыв ПВО ВСУ

26 января 2023 года в Виннице упала ракета Х-101. После изучения её обломков было обнаружено, она предназначалась для прорыва системы ПВО ВСУ.

Как сообщает "Военное обозрение", на ракете была установлена система отстрела ловушек Л-504 862-4-22. Также орудие было оборудовано специальной системой оптической коррекции траектории по спутниковым снимкам "Отблеск-У".

Вероятно, что отстрел начинается при входе ракеты в конкретные районы, где действуют многочисленные силы противовоздушной обороны противника. Ранее ракеты Х-101 подобным оборудованием не оснащались. Появление таких орудий говорит о том, что российская оборонная промышленность испытывает ракеты на предмет эффективности.