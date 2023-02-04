Командир подразделения НМ ЛНР Игорь Мангушев с позывным "Берег" получил тяжёлые ранения в ходе боёв в зоне спецоперации. На данный момент он госпитализирован в нейрохирургию города Стаханов. Об этом проинформировал РИА Новости военкор Аким Апачев.
Мангушев ранен из короткоствольного оружия в голову.
"Я знаю Игоря очень давно и до сих пор в шоке от произошедшего. На данный момент по информации от врачей его состояние стабильно тяжёлое с негативной тенденцией", — доложил Апачев.
Военкор сообщил, что, выстрел был произведён из пистолета калибром 9-мм с близкого расстояния в затылочно-теменную область.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинская певица поддерживала отношения с коллегами в Сети, но недавно удалила из друзей давнюю подругу.