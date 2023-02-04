Апачев: командир подразделения НМ ЛНР Мангушев получил тяжёлые ранения в голову

Командир подразделения НМ ЛНР Игорь Мангушев с позывным "Берег" получил тяжёлые ранения в ходе боёв в зоне спецоперации. На данный момент он госпитализирован в нейрохирургию города Стаханов. Об этом проинформировал РИА Новости военкор Аким Апачев.

Мангушев ранен из короткоствольного оружия в голову.

"Я знаю Игоря очень давно и до сих пор в шоке от произошедшего. На данный момент по информации от врачей его состояние стабильно тяжёлое с негативной тенденцией", — доложил Апачев.

Военкор сообщил, что, выстрел был произведён из пистолета калибром 9-мм с близкого расстояния в затылочно-теменную область.