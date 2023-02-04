В Мариуполе создали Российский Добровольческий Корпус

В Мариуполе состоялся восьмой съезд Союза Добровольцев Донбасса. Он прошел при беспрецедентных мерах безопасности. Даже само место собрания, державшееся в строгом секрете, пришлось перенести из-за угрозы со стороны ВСУ. В итоге, когда все уже собрались, заседание было решено провести прямо на улице, на площадке нового республиканского центра МЧС ДНР.

На съезда было объявлено об объединении добровольческих подразделений в единый Российский Добровольческий Корпус. В ближайшее время подразделение должно получить оружие и военную технику для участия в СВО.

Было принято решение об обращении к Верховному Главнокомандующему об объединении всех отрядов и батальонов Союза Добровольцев Донбасса в единое войсковое соединение.

Ранее Pravda.Ru писала, что рядом с президентским дворцом в Кабуле прогремел взрыв.