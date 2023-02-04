Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доктор Мясников рассказал о пользе АЦЦ: Называют "пустышкой". Хочу заступиться
DM: британца Гарнетта задержали после очередной ссоры с украинкой Каркадым
Боевики ВСУ покидают Артёмовск: "Еле вышли мы из этого ада"
Опубликованы кадры первого в мире катапультирования экипажа Ка-52 ВКС РФ в начале СВО
Книга военкора Романовского с интервью бойцов ЧВК "Вагнер" вышла в печать
"Операция шар" завершилась: США сбили китайский аэростат-разведчик
Пушилин: войска ВС РФ подступают к Угледару, ВСУ стянули силы в этот район
Китайский разведывательный аэростат уничтожила американская система ПВО
"Комок в горле. Я думал, что делаю что-то важное" — Анатолий Белый вспомнил, как работал в России

Пресс-секретарь Пентагона: Мы передаем Украине GLSDB бомбы, которые стреляют на более дальние расстояния

Силовые структуры

Пресс-секретарь Пентагона рассказал о поставках на Украину "умных" GLSDB бомб с дальностью пуска в 150 километров.

Пресс-секретарь Пентагона: Мы передаем Украине GLSDB бомбы, которые стреляют на более дальние расстояния

О новой партии военной помощи Украине сообщили представители Министерства обороны США.

"Мы передаем Украине GLSDB бомбы, которые позволят Украине стрелять на более дальние расстояния и отвоевывать свои территории", — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Франция и Италия намерены передать Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. Планируется, что системы поступят на вооружение ВСУ весной этого года.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ проходят обучение на танках Challenger 2 под руководством Минобороны Великобритании. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси

Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.

Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
Находящийся в ЛНР боевик ВСУ Мищан узнал, что командование не признаёт его пленным
Находящийся в ЛНР боевик ВСУ Мищан узнал, что командование не признаёт его пленным
Немцев возмутили слова Зеленского об Украине: совсем сошёл с ума
РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание
Знак зодиака 5 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Леонков: поляки войдут на Украину под чужим флагом в составе своей ЧВК
Рогозин: США предпринимают очередную попытку прорвать наши красные линии
Писатель Александр Сосновский: Путин вызвал в Германии "эффект вакуумной бомбы"
Писатель Александр Сосновский: Путин вызвал в Германии "эффект вакуумной бомбы"
Последние материалы
Доктор Мясников рассказал о пользе АЦЦ: Называют "пустышкой". Хочу заступиться
Пресс-секретарь Пентагона: Мы передаем Украине GLSDB бомбы, которые стреляют на более дальние расстояния
DM: британца Гарнетта задержали после очередной ссоры с украинкой Каркадым
Боевики ВСУ покидают Артёмовск: "Еле вышли мы из этого ада"
Опубликованы кадры первого в мире катапультирования экипажа Ка-52 ВКС РФ в начале СВО
Знак зодиака 5 февраля: знаменитые Водолеи
Книга военкора Романовского с интервью бойцов ЧВК "Вагнер" вышла в печать
"Операция шар" завершилась: США сбили китайский аэростат-разведчик
Пушилин: войска ВС РФ подступают к Угледару, ВСУ стянули силы в этот район
Китайский разведывательный аэростат уничтожила американская система ПВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников