Пресс-секретарь Пентагона: Мы передаем Украине GLSDB бомбы, которые стреляют на более дальние расстояния

Пресс-секретарь Пентагона рассказал о поставках на Украину "умных" GLSDB бомб с дальностью пуска в 150 километров.

О новой партии военной помощи Украине сообщили представители Министерства обороны США.

"Мы передаем Украине GLSDB бомбы, которые позволят Украине стрелять на более дальние расстояния и отвоевывать свои территории", — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Франция и Италия намерены передать Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. Планируется, что системы поступят на вооружение ВСУ весной этого года.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ проходят обучение на танках Challenger 2 под руководством Минобороны Великобритании.