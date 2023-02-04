Пресс-секретарь Пентагона рассказал о поставках на Украину "умных" GLSDB бомб с дальностью пуска в 150 километров.
О новой партии военной помощи Украине сообщили представители Министерства обороны США.
"Мы передаем Украине GLSDB бомбы, которые позволят Украине стрелять на более дальние расстояния и отвоевывать свои территории", — заявил пресс-секретарь Пентагона.
Франция и Италия намерены передать Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. Планируется, что системы поступят на вооружение ВСУ весной этого года.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ проходят обучение на танках Challenger 2 под руководством Минобороны Великобритании.
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