Министр обороны Украины Алексей Резников назвал анахронизмом способ защиты российской армии от атак HIMARS.
Резников продемонстрировал уголковый отражатель, которые, по его словам, применяет армия РФ в надежде обмануть американскую реактивную систему залпового огня.
"Вся территория возле Херсонского моста была усыпана десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы оградить себя от… HIMARS", — написал глава Минобороны Украины в своём микроблоге.
Он охарактеризовал находки, как противостояние будущего и прошлого.
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