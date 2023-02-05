Министр обороны Украины оценил попытки ВС РФ обмануть HIMARS: противостояние будущего и прошлого

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал анахронизмом способ защиты российской армии от атак HIMARS.

Резников продемонстрировал уголковый отражатель, которые, по его словам, применяет армия РФ в надежде обмануть американскую реактивную систему залпового огня.

"Вся территория возле Херсонского моста была усыпана десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы оградить себя от… HIMARS", — написал глава Минобороны Украины в своём микроблоге.

Он охарактеризовал находки, как противостояние будущего и прошлого.

Ранее пресс-секретарь Пентагона рассказал о поставках на Украину "умных" дальнобойных GLSDB бомб.