Российские разведчики Западного военного округа захватили позиции украинских националистов, которые обороняли и иностранные наёмники, сообщил военнослужащий с позывным "Горец".
По словам бойца, ВСУ не хотели оставлять точку из-за хорошего обзора.
"Позицию взяли, удержали, украинские войска отошли. Но они не хотели её просто так отдавать. С этой позиции хороший обзор", — рассказал "Горец" РИА Новости.
Боец уточнил, что в перехваченных радиопереговорах, слышалась не только украинская речь, но и польская. Очевидно, что позиции ВСУ пытались оборонять наёмники. Бой вели с украинской десантно-штурмовой бригадой, резюмировал собеседник агентства.
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