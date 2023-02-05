РИА Новости: разведчики ЗВО выбили с позиций ВСУ и польских наёмников

Российские разведчики Западного военного округа захватили позиции украинских националистов, которые обороняли и иностранные наёмники, сообщил военнослужащий с позывным "Горец".

По словам бойца, ВСУ не хотели оставлять точку из-за хорошего обзора.

"Позицию взяли, удержали, украинские войска отошли. Но они не хотели её просто так отдавать. С этой позиции хороший обзор", — рассказал "Горец" РИА Новости.

Боец уточнил, что в перехваченных радиопереговорах, слышалась не только украинская речь, но и польская. Очевидно, что позиции ВСУ пытались оборонять наёмники. Бой вели с украинской десантно-штурмовой бригадой, резюмировал собеседник агентства.