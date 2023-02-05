Подразделения российской армии развивают успех на Купянском направлении. Продвижение ВС РФ подтверждают украинцы в соцсетях, рассказал российский журналист Руслан Осташко.
Накануне Минобороны России сообщило о боях за населённый пункт Двуречное в 15 км от Купянска.
"Передовые части ВС РФ взяли под контроль железнодорожную станцию и здание местной школы, которое ВСУ использовали в качестве опорника", — написал корреспондент в своём Telegram-канале, сославшись на украинский источники.
Он отметил, что в настоящее время линия боевого соприкосновение пересекает населённый пункт Гряниковка, считающийся боевиками "серой зоной".
"Россия призвана создать из общей "серой зоны" цветущий сад, где нет места издевательствам и притеснениям по национальному, религиозному или языковому признакам", — резюмировал телеведущий.
Ранее военкоры опубликовали видео с дрона, которому удалось запечатлеть уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении.
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