Украина подтвердила успех ВС РФ на Купянском направлении: штурмовики зашли в Двуречное

Подразделения российской армии развивают успех на Купянском направлении. Продвижение ВС РФ подтверждают украинцы в соцсетях, рассказал российский журналист Руслан Осташко.

Накануне Минобороны России сообщило о боях за населённый пункт Двуречное в 15 км от Купянска.

"Передовые части ВС РФ взяли под контроль железнодорожную станцию и здание местной школы, которое ВСУ использовали в качестве опорника", — написал корреспондент в своём Telegram-канале, сославшись на украинский источники.

Он отметил, что в настоящее время линия боевого соприкосновение пересекает населённый пункт Гряниковка, считающийся боевиками "серой зоной".

"Россия призвана создать из общей "серой зоны" цветущий сад, где нет места издевательствам и притеснениям по национальному, религиозному или языковому признакам", — резюмировал телеведущий.

Ранее военкоры опубликовали видео с дрона, которому удалось запечатлеть уничтожение склада боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении.