Датские наёмники принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима, следует из заявления посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина.
По его словам, Дания допустила их вербовку сотрудниками украинского посольства. При этом он подчеркнул: Копенгаген должен был создать препятствия для такой деятельности.
"На Украине "засветились" и датские наёмники", — отметил Барбин в беседе с РИА Новости.
Ранее российский военный с позывным "Горец" сообщил, что разведчики ЗВО выбили с позиций ВСУ не только украинских боевиков, но и польских наёмников. Как пояснил солдат РФ, националисты не хотели покидать точку из-за хорошего обзора, однако российским подразделениям всё-таки удалось их вытеснить.
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