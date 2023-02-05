Посол Барбин: датские наёмники "засветились" в боях на стороне армии Украины

Датские наёмники принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима, следует из заявления посла РФ в Копенгагене Владимира Барбина.

По его словам, Дания допустила их вербовку сотрудниками украинского посольства. При этом он подчеркнул: Копенгаген должен был создать препятствия для такой деятельности.

"На Украине "засветились" и датские наёмники", — отметил Барбин в беседе с РИА Новости.

Ранее российский военный с позывным "Горец" сообщил, что разведчики ЗВО выбили с позиций ВСУ не только украинских боевиков, но и польских наёмников. Как пояснил солдат РФ, националисты не хотели покидать точку из-за хорошего обзора, однако российским подразделениям всё-таки удалось их вытеснить.