Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло, представители ТАСС и Первого канала попали под обстрел украинских войск в Запорожской области.
По информации ТАСС, Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли огонь, когда Меняйло вместе с редактором агентства по Северо-Кавказскому округу и операторами Первого канала посещал позиции осетинских добровольцев и мобилизованных.
Отмечается, что после первого удара глава республики и журналисты нашли укрытие в блиндаже.
Как подчёркивает ТАСС, Меняйло, журналисты и бойцы РФ не пострадали, однако удар ВСУ немного повредил фортификационное сооружение.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские подразделения покинули первую линию обороны в регионе и ушли на другие позиции.
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