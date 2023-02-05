Глава Северной Осетии Меняйло, журналисты ТАСС и Первого канала попали под обстрел ВСУ

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло, представители ТАСС и Первого канала попали под обстрел украинских войск в Запорожской области.

По информации ТАСС, Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли огонь, когда Меняйло вместе с редактором агентства по Северо-Кавказскому округу и операторами Первого канала посещал позиции осетинских добровольцев и мобилизованных.

Отмечается, что после первого удара глава республики и журналисты нашли укрытие в блиндаже.

Как подчёркивает ТАСС, Меняйло, журналисты и бойцы РФ не пострадали, однако удар ВСУ немного повредил фортификационное сооружение.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские подразделения покинули первую линию обороны в регионе и ушли на другие позиции.