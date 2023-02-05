Военный эксперт Forbes про танки Leopard для ВСУ: маленький калибр, тонкая броня

Власти ФРГ пообещали передать Украине 88 танков Leopard 1A5, но у этих машин есть серьёзная уязвимость, заявил военный эксперт из США Дэвид Экс.

Он отметил, что выпущенные в 1980-х годах танки могут похвастаться приличными оптикой и системой управления огнем, но калибр главного орудия "Леопарда" значительно уступает российским аналогам.

"Самым большим недостатком 40-тонного Leopard 1A5 является то, что по современным меркам он слабо бронирован", — пишет американский специалист в издании Forbes.

По его словам, отправить немецкие танки в бой с российскими машинами будет величайшей ошибкой командования ВСУ, так как их "125-миллиметровые пушки пробивают тонкую броню Leopard 1".