Власти ФРГ пообещали передать Украине 88 танков Leopard 1A5, но у этих машин есть серьёзная уязвимость, заявил военный эксперт из США Дэвид Экс.
Он отметил, что выпущенные в 1980-х годах танки могут похвастаться приличными оптикой и системой управления огнем, но калибр главного орудия "Леопарда" значительно уступает российским аналогам.
"Самым большим недостатком 40-тонного Leopard 1A5 является то, что по современным меркам он слабо бронирован", — пишет американский специалист в издании Forbes.
По его словам, отправить немецкие танки в бой с российскими машинами будет величайшей ошибкой командования ВСУ, так как их "125-миллиметровые пушки пробивают тонкую броню Leopard 1".
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