Старшина Мотов под непрерывным огнём ВСУ спас жизни российских солдат

Старшина ВС РФ Андрей Мотов во время боя с украинскими националистами спас жизни российских солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Как пояснили в ведомстве, самоходная артиллерийская батарея, в составе которой действовал Мотов, попала под ответный обстрел со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что один из снарядов противника частично разрушил перекрытие опорного пункта российских подразделений.

По информации Минобороны, старшина Мотов решил замаскировать технику в безопасном районе, а затем направился на машине к месту артиллерийского обстрела для спасения российских военных.

"Под непрерывным огнём противника Мотов с помощью тросов расчистил от завала выход опорного пункта и эвакуировал раненых товарищей в медицинское подразделение", — подчеркнули представители ведомства.

Ранее стало известно, что мобилизованный снайпер ВС РФ ликвидировал двух украинских пулемётчиков на Краснолиманском направлении спецоперации.