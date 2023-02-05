Украинские источники: ВС РФ вплотную подошли к Торскому в ДНР

Российские силы уже вплотную подошли к населённому пункту Торское, находящемся во временном оккупированном Украиной Краматорском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщают украинские источники.

Заметим, в субботу утром в украинских соцсетях появились панические сообщения об отступлении ВСУ на участке Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).

При этом продвижение российских войск на различных участках фронта признают и в Киеве. Так, замминистра обороны Украины Анна Маляр, подводя итоги уходящей недели, отметила, что ВС РФ бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута (Артёмовска).

Президент Владимир Зеленский также заявил, что ситуация в Донбассе ужесточается.