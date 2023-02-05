Мобилизованные снайперы заявили, что сорвали атаку группы наёмников ВСУ

Российские снайперы из числа призванных в рамках частичной мобилизации обнаружили и отразили атаку группы иностранных наёмников в зоне спецоперации на Украине, не допустив прорыва. Об этом рассказал командир взвода в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника издания, команда усилить позиции и отогнать врага назад поступила бойцам, так как шёл прорыв и враг штурмовал.

Снайперы выдвинулись на позиции и начали работать. Противника удалось отбросить.

Командир предположил, что бой они вели с наёмниками, так как на это указывали одежда и речь, а также их подготовка.