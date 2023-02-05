Российские снайперы из числа призванных в рамках частичной мобилизации обнаружили и отразили атаку группы иностранных наёмников в зоне спецоперации на Украине, не допустив прорыва. Об этом рассказал командир взвода в беседе с РИА Новости.
По словам собеседника издания, команда усилить позиции и отогнать врага назад поступила бойцам, так как шёл прорыв и враг штурмовал.
Снайперы выдвинулись на позиции и начали работать. Противника удалось отбросить.
Командир предположил, что бой они вели с наёмниками, так как на это указывали одежда и речь, а также их подготовка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вашингтон "поставил Крым под прицел" ВСУ.