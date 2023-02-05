Боевики ВС Украины в Херсонской области похищают людей и требуют за них выкуп

Боевики ВС Украины в Херсонской области похищают людей, чтобы потребовать выкуп. Об этом проинформировали РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, то нацполиция Украины получила заявление от мужчины из посёлка Белозёрка Херсонской области. Он сообщил, что неизвестные лица забрали его братьев, проживающих вместе с ним. Мужчина просил принять меры. На данный момент местонахождение двух пропавших людей неизвестно.

"В ходе опросов свидетелей выяснилось, что братья занималась предпринимательской деятельностью, и что военнослужащие из 124-й бригады территориальной обороны на протяжении двух месяцев приходили к ним с угрозами и требовали сумму в районе 130 тысяч гривен", — сообщил источник.