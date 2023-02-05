Украинские националисты беспорядочно минируют Снигирёвку, который заняли в Херсонской области, сообщил глава российской администрации района Юрий Барбашов. По его словам, недавно на снарядах подорвались дети.
Как подчеркнул Барбашов, из-за "неразборчивости" ВСУ страдают мирные жители.
"Просёлочные дороги заминированы, и люди, которые пытаются по ним проехать к своим сёлам, подрываются. Вот недавно был подрыв — пострадали дети, пострадала семья. То есть передвигаться по просёлочным дорогам просто невозможно, просто опасно", — пояснил глава района РИА Новости.
Он добавил, что с подобной ситуацией сталкивался в ЛНР, где националисты продавали своим же подразделениям карты минирования, тогда как мирные жители передвигались по местности "вслепую".
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Барбашова о том, что ВСУ делают из Снигирёвки военную базу, куда загоняют десятки танков, а солдаты маскируются под мирных жителей.
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