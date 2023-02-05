Журналистка из Украины: неподготовленный боец ВСУ живёт в Артёмовске только четыре часа

Журналиста из Украины озвучила статистику по времени жизни военных ВСУ в Артёмовске. Соответствующее видео опубликовал в своём Telegram-канале Андрей Руденко.

"Я разговаривала с нашими ребятами, которые вывозят наших "двухсотых" и "трёхсотых", они сказали, что по их рейтингу неподготовленный боец живёт в Бахмуте четыре часа", — сказала журналистка.

Боец Вооружённых сил Украины, у которого брали интервью, признался, что данная статистика очень негативная и на самом деле всё не так плохо.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ в Херсонской области похищают людей и требуют за них выкуп.