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Журналистка из Украины: неподготовленный боец ВСУ живёт в Артёмовске только четыре часа

Силовые структуры

Журналиста из Украины озвучила статистику по времени жизни военных ВСУ в Артёмовске. Соответствующее видео опубликовал в своём Telegram-канале Андрей Руденко.

Журналистка из Украины: неподготовленный боец ВСУ живёт в Артёмовске только четыре часа

"Я разговаривала с нашими ребятами, которые вывозят наших "двухсотых" и "трёхсотых", они сказали, что по их рейтингу неподготовленный боец живёт в Бахмуте четыре часа", — сказала журналистка.

Боец Вооружённых сил Украины, у которого брали интервью, признался, что данная статистика очень негативная и на самом деле всё не так плохо.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ в Херсонской области похищают людей и требуют за них выкуп.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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