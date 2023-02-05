Politico: военные ВСУ заявили, что покидают позиции из-за нехватки бойцов и боеприпасов

Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) заявили, что их сослуживцы нередко уходят с позиций на фоне нехватки военнослужащих и снарядов, передаёт Politico.

По словам украинского офицера, недавно покинувшего Артёмовск, боевая ценность подразделений становится нулевой, если военные не спят и не отдыхают, а постоянно сидят в окопах в ожидании боеприпасов.

"Иногда оставление позиций является единственным способом спасти личный состав от бессмысленной гибели", — приводит газета комментарий военнослужащего ВСУ.

Он также пожаловался на неэффективное командование и высокую нагрузку на рядовых солдат. Представительница ВСУ Евгения Закревская подтвердила, что многие украинские военные не могут получить отдых в связи с нехваткой боеспособных граждан.

Ранее боец украинского батальона "Адам" Евгений Кожирнов заявил об успехах российской армии в Артёмовске. Он подчеркнул: за последние четыре месяца ВС РФ продвинулись на восемь километров в этом городе.