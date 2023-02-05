О ситуации на Угледарском направлении рассказали военнослужащие украинской армии в интервью для Washington Post (WP). Они сообщают, что постепенно инициатива перешла к российским войскам.
Один из солдат сказал, что последняя неделя была напряжённой, и ВСУ занимают больше оборонительную позицию, так как не поступает никаких подкреплений.
Бойцы сообщают, что подразделения ВС РФ ежедневно предпринимали попытки "сокрушить украинские силы" в Угледаре, прорывая линии обороны с северо-запада и юго-востока от населённого пункта.
"До сих пор украинцы сдерживали их, нанося ответный удар артиллерией, в основном предоставленной западными союзниками, пулемётным огнём и самодельными бомбами, сброшенными беспилотниками", — пишет WP.
Однако та инициатива, которую захватили украинские войска осенью, переходит к ВС РФ, так как в зону спецоперации стягивают новые силы.
"Мы отсюда ничего не добьёмся. Стычки здесь многочисленны и агрессивны, только в среду вечером было 13 попыток прорвать украинскую оборону", — говорит солдат.
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