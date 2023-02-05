Washington Post: солдат ВСУ заявил о переходе инициативы в Угледаре к войскам ВС России

О ситуации на Угледарском направлении рассказали военнослужащие украинской армии в интервью для Washington Post (WP). Они сообщают, что постепенно инициатива перешла к российским войскам.

Один из солдат сказал, что последняя неделя была напряжённой, и ВСУ занимают больше оборонительную позицию, так как не поступает никаких подкреплений.

Бойцы сообщают, что подразделения ВС РФ ежедневно предпринимали попытки "сокрушить украинские силы" в Угледаре, прорывая линии обороны с северо-запада и юго-востока от населённого пункта.

"До сих пор украинцы сдерживали их, нанося ответный удар артиллерией, в основном предоставленной западными союзниками, пулемётным огнём и самодельными бомбами, сброшенными беспилотниками", — пишет WP.

Однако та инициатива, которую захватили украинские войска осенью, переходит к ВС РФ, так как в зону спецоперации стягивают новые силы.

"Мы отсюда ничего не добьёмся. Стычки здесь многочисленны и агрессивны, только в среду вечером было 13 попыток прорвать украинскую оборону", — говорит солдат.