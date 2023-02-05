США обещали передать Украине боевые танки Abrams. Но такая техника требует поддержки и в материальном плане, и в техническом, сообщает Financial Times (FT).
"На протяжении десятилетий бронетанковые части армии США сетовали на длинный логистический хвост, необходимый для поддержания боевых возможностей Abrams в зонах боевых действий", — пишет источник со ссылкой на экспертов.
На обучение работе с "Абрамсами" понадобится намного больше времени, чем на тренировку с "Леопардами", сообщает FT. Военный эксперт Джон Нагл отметил, что американский способ ведения войны подразумевает применение всего "материально-технического обеспечения мира", а Украине нужно вооружение, которое просто работает хорошо.
Кроме того, для Abrams необходимо реактивное топливо, которое сложно достать, и запасные части, которые доставляются из Соединённых Штатов.
С танками Leopard также может быть логистический коллапс.
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