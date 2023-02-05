Киевский режим планирует в Краматорске провокацию со взрывом нарко- и онкодиспансеров, а также больницы, чтобы обвинить Россию в "военных преступлениях". Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине в воскресенье.
В ведомстве сослались на подтверждённую информацию из нескольких источников, согласно сообщениям которых украинские спецслужбы в ближайшее время намерены осуществить масштабную провокацию.
Для этого киевское руководство спланировано в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы. Цель — обвинить Россию в "преднамеренном ударе" по гражданским объектам", заявили в Минобороны РФ.
Данная провокация призвана ускорить поставку Киеву дальнобойного западного оружия, объяснил представитель ведомства.
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