WSJ: Россия и Иран намерены построить совместное предприятие по производству БПЛА в Елабуге

Россия и Иран продвинулись вперёд в своих планах создать завод по производству беспилотников. The Wall Street Journal указывает, что построен он будет на территории Татарстана, в Елабуге.

В начале января 2023 года делегация высокого уровня якобы прибыла на осмотр места. Сообщается, что новое предприятие может выпускать порядка шести тысяч дронов иранской разработки.

"По словам официальных лиц, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для украинской ПВО", — пишет WSJ.

Договор был подписан в конце прошлого года, отмечает издание. Новое производство будет являться последним признаком углубления сотрудничества между двумя странами, приводит слова официальных лиц американский журнал.