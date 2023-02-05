Кашеварова о новом министре обороны Украины Буданове: очень верующий, с ним можно договориться

Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, чего можно ждать от Кирилла Буданова, который занял должность министра обороны Украины.

На заседании фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за кандидатуру 37-летнего Кирилла Буданова, который получил пост главы Минобороны Украины. Ранее Буданов возглавлял ГУР МО Украины.

"Что я про него слышала — что он очень верующий (и при этом, что творят с церквями на Украине). Что с ним можно договориться, то есть он адекватен (но все договоренности потом псу под хвост). Что он организовал взрыв Крымского моста. Что он высмеивает наши красные линии и жесты доброй воли", — написала Кашеварова в своём микроблоге.

Журналистка предположила, что 56-летнего главу Минобороны Алексея Резника убрали с должности из-за коррупционного скандала. Она отметила, что Владимир Зеленский делает ставку на молодых дерзких.