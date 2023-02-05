Боевики ВСУ бегут с позиций в Харьковской области после наступления ВС РФ

Солдаты украинской армии оставили свои позиции в Купянском районе Харьковской области после наступления ВС РФ. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

По их данным, боевики 14-й бригады ВСУ покинули населённый пункт Синьковка, бросив всё оружие и военную технику. Солдаты переоделись в форму рабочих, сели на строительные машины и сбежали.

Российская армия продолжает вести боевые действия на окраинах посёлка Двуречное, а также штурмует Гряниковку, продвигаясь в сторону Купянска, отметили военкоры.