Солдаты украинской армии оставили свои позиции в Купянском районе Харьковской области после наступления ВС РФ. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
По их данным, боевики 14-й бригады ВСУ покинули населённый пункт Синьковка, бросив всё оружие и военную технику. Солдаты переоделись в форму рабочих, сели на строительные машины и сбежали.
Российская армия продолжает вести боевые действия на окраинах посёлка Двуречное, а также штурмует Гряниковку, продвигаясь в сторону Купянска, отметили военкоры.
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