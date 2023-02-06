В России создают комплект маскировки-хамелеона: боец невидим для тепловизоров

Российские специалисты создают комплект маскировки, который позволит "скрыть" бойцов ВС РФ от тепловизоров, а камуфляж-хамелеон сделает их "невидимыми" на местности, сообщил гендиректор предприятия-разработчика ЗАО "Кираса" Владимир Кормушин.

Кормушин пояснил, что камуфляж позволит бойцам "сливаться" с окружающей местностью.

"Идеал — создать такую одежду, чтобы при изменяющемся внешнем фоне бойца не было бы видно. Вечер — его не видно, утро — не видно, солнце — не видно, не видно в поле и в лесу. Маскировка должна меняться сама, как хамелеон", — пояснил глава предприятия РИА Новости.

Кроме того, материал должен обеспечить бойцам "невидимость" для тепловизоров и других средств, в различных диапазонах длин волн.