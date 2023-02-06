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В России создают комплект маскировки-хамелеона: боец невидим для тепловизоров

Силовые структуры

Российские специалисты создают комплект маскировки, который позволит "скрыть" бойцов ВС РФ от тепловизоров, а камуфляж-хамелеон сделает их "невидимыми" на местности, сообщил гендиректор предприятия-разработчика ЗАО "Кираса" Владимир Кормушин.

В России создают комплект маскировки-хамелеона: боец невидим для тепловизоров

Кормушин пояснил, что камуфляж позволит бойцам "сливаться" с окружающей местностью.

"Идеал — создать такую одежду, чтобы при изменяющемся внешнем фоне бойца не было бы видно. Вечер — его не видно, утро — не видно, солнце — не видно, не видно в поле и в лесу. Маскировка должна меняться сама, как хамелеон", — пояснил глава предприятия РИА Новости.

Кроме того, материал должен обеспечить бойцам "невидимость" для тепловизоров и других средств, в различных диапазонах длин волн.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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