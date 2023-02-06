Военнослужащие 1-й Славянской бригады поразили позиции украинских войск в Донецкой Народной Республике с помощью зенитно-артиллерийского комплекса С-60, произведённого в СССР.
Как сообщает РИА Новости, на Донецком направлении российский беспилотник зарегистрировал переброску личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) на одну из позиций. Отмечается, что после этого координаты цели были переданы экипажу С-60.
По информации агентства, украинские укрепления были поражены в результате прямого попадания снарядов ВС РФ.
Ранее стало известно, что бойцы 1-й Славянской бригады оказали огневую поддержку наступающей пехоте по всей линии боевого соприкосновения в ДНР. Военный с позывным "Зуёк" подчеркнул: главной целью ВС РФ на Донецком направлении являются живая сила и техника украинской армии.
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