Гагин: власти Украины перебросили под Угледар часть своих войск из Артёмовска

Киевский режим перебросил на Угледарское направление часть своих подразделений из Артёмовска, заявил советник врио руководителя ДНР Ян Гагин.

По его словам, речь идёт о батальонах украинской теробороны, которые являются основой оставшихся группировок ВСУ на северном направлении.

"Часть батальонов была выведена на Угледарское направление, пытаясь удержать хоть что-то", — сказал Гагин в беседе с ТАСС.

Он добавил, что Угледар становится для украинской армии такой же сложной зоной боёв, как Артёмовск. Советник подчеркнул: морпехи и военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики "Каскад" готовы сражаться с националистами на Угледарском направлении спецоперации.

Ранее украинский солдат сообщил о переходе инициативы в районе Угледара к Вооружённым силам России.