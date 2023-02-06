Киевский режим перебросил на Угледарское направление часть своих подразделений из Артёмовска, заявил советник врио руководителя ДНР Ян Гагин.
По его словам, речь идёт о батальонах украинской теробороны, которые являются основой оставшихся группировок ВСУ на северном направлении.
"Часть батальонов была выведена на Угледарское направление, пытаясь удержать хоть что-то", — сказал Гагин в беседе с ТАСС.
Он добавил, что Угледар становится для украинской армии такой же сложной зоной боёв, как Артёмовск. Советник подчеркнул: морпехи и военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики "Каскад" готовы сражаться с националистами на Угледарском направлении спецоперации.
Ранее украинский солдат сообщил о переходе инициативы в районе Угледара к Вооружённым силам России.
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