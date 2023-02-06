Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Советник врио главы ДНР: ВСУ применили химоружие в Артёмовске и Соледаре
Марочко: боевики ВСУ начали самовольно уходить с позиций под Кременной
WP: МВФ вынес неутешительный вердикт Британии — хуже, чем в России
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 76 человек
Лолита Милявская стала самой прослушиваемой исполнительницей в России после отъезда Пугачёвой в Израиль
Марочко: Киев увеличил число женщин-военнослужащих на передовой в зоне СВО
Названа новая причина инфаркта Игоря Николаева: "Они разводятся"
В России зафиксировали два случая лихорадки Денге
CNN Türk: в турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения погибли 17 человек

Гагин: власти Украины перебросили под Угледар часть своих войск из Артёмовска

Силовые структуры

Киевский режим перебросил на Угледарское направление часть своих подразделений из Артёмовска, заявил советник врио руководителя ДНР Ян Гагин.

Гагин: власти Украины перебросили под Угледар часть своих войск из Артёмовска

По его словам, речь идёт о батальонах украинской теробороны, которые являются основой оставшихся группировок ВСУ на северном направлении.

"Часть батальонов была выведена на Угледарское направление, пытаясь удержать хоть что-то", — сказал Гагин в беседе с ТАСС.

Он добавил, что Угледар становится для украинской армии такой же сложной зоной боёв, как Артёмовск. Советник подчеркнул: морпехи и военнослужащие оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики "Каскад" готовы сражаться с националистами на Угледарском направлении спецоперации.

Ранее украинский солдат сообщил о переходе инициативы в районе Угледара к Вооружённым силам России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского

Президент РФ Владимир Путин обещал не ликвидировать главу Украины Владимира Зеленского в ходе конфликта, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет.

Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Financial Times: Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении ВС РФ
Sabah: США полностью обезоружены, а угроз Вашингтона в мире больше не боятся
Читатели Daily Mail согласились, что российские "Цирконы" заткнут Запад
Знак зодиака 6 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Welt*: немцы предрекли скорый конец Украины после слов Зеленского об Артёмовске
Иностранные наёмники Эбилин и Джонс убиты огнём ВСУ на Угледарском фронте
Опубликованы кадры первого в мире катапультирования экипажа Ка-52 ВКС РФ в начале СВО
Опубликованы кадры первого в мире катапультирования экипажа Ка-52 ВКС РФ в начале СВО
Последние материалы
Марочко: Киев увеличил число женщин-военнослужащих на передовой в зоне СВО
В ежевике полезно всё: и сок, и ягоды, и корни, и листья
Названа новая причина инфаркта Игоря Николаева: "Они разводятся"
Гагин: власти Украины перебросили под Угледар часть своих войск из Артёмовска
В России зафиксировали два случая лихорадки Денге
CNN Türk: в турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения погибли 17 человек
Киев ввёл санкции против Росатома и Запорожской АЭС
Альпийская роза: выращиваем горные цветы на даче
Бойцы 1-й Славянской бригады поразили позиции ВСУ в ДНР, применив комплекс С-60
Владимир Пресняков об участии в шоу "Голос" в качестве наставника: новый этап в карьере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников