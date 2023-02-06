Военный эксперт Болтенков: успехи ВС России в Артёмовске связаны с работой артиллерии

Военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что успешное продвижение российских войск на запад Украины, в том числе и на Артёмовском (Бахмутском) направлении, связано с возросшей эффективностью артиллерийского огня. Об этом аналитик рассказал в беседе с "Известиями".

Изолировать район боевых действий лучше всего получается у артиллеристов ВС РФ, отметил собеседник издания.

Он объяснил, что шатается оборона Артёмовска не из-за того, что уже перерезаны все дороги в город, а потому, что артогнём контролируются оставшиеся пути в него.

Ранее появилось видео, в котором украинский националист Мадяр заявил, что украинские боевики готовятся применить в Бахмуте запрещённое химическое оружие.