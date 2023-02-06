Гайдай: наступления России после 15 февраля можно ожидать в любое время

Назначенный Киевом глава Луганской области Сергей Гайдай заявил о подготовке полномасштабного наступления российских военных после 15 февраля.

По его словам, ВС РФ стягивают всё больше резервов на Луганском направлении, а также строят укрепительные рубежи, откуда будут пытаться делать полномасштабное наступление.

По мнению Гайдая, чтобы собрать резервы России, понадобится "минимум 10 дней".

А после 15 февраля российского наступления можно ожидать в любое время, заявил он в эфире телеканала "БелСат".

Напомним, ранее о намерении РФ наступать в ближайшие 10 дней писало британское издание Financial Times.