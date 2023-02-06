Назначенный Киевом глава Луганской области Сергей Гайдай заявил о подготовке полномасштабного наступления российских военных после 15 февраля.
По его словам, ВС РФ стягивают всё больше резервов на Луганском направлении, а также строят укрепительные рубежи, откуда будут пытаться делать полномасштабное наступление.
По мнению Гайдая, чтобы собрать резервы России, понадобится "минимум 10 дней".
А после 15 февраля российского наступления можно ожидать в любое время, заявил он в эфире телеканала "БелСат".
Напомним, ранее о намерении РФ наступать в ближайшие 10 дней писало британское издание Financial Times.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.