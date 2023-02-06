Ищенко заявил о скором наступлении критической точки в спецоперации ВС РФ на Украине

Спецоперация близка к той фазе, когда в ней наступит коренной перелом. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в интервью "Украина.ру".

Он отметил, что армия Украины теряет способность к сопротивлению. По мнению Ищенко, сейчас противник понимает, что он не одержит победу. Действия ВС РФ привели к тому, что граждане Украины массово отказываются идти воевать.

О критической точке в событиях в зоне СВО говорят взятия российской армией населённых пунктов. Командование ВСУ боится дать команду к отступлению, так как опасается, что не сможет остановить уход с позиций вплоть до западной границы или до Днепра.

"Неизвестно одно — когда произойдёт окончательный моральный надрыв противника. Это может быть через месяц, через два, а может и через несколько дней, но мы видим, что противник уже не тот, что был раньше. Он оставляет позиции, за которые раньше упорно держался", — заключил Ищенко.

Ранее сообщалось, что страны Европы начали отворачиваться от помощи Украине.