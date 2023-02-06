Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в вооружённом столкновении на Украине принимают участие около ста граждан республики. Они являются частью полка имени Калиновского.
"Украинцы предлагают, военные приезжают, говорят: "Давайте на фронт против России", — подчеркнул президент, слова которого приводит его пресс-служба.
Руководитель Белоруссии раскритиковал солдат этого полка и назвал их якобы великими. Эти "озверевшие" люди сражаются под Артёмовском, заявил Лукашенко. По его мнению, такие военные готовы выступать не только против Вооружённых сил Российской Федерации, но и против белорусов.
Ранее глава республики предупредил, что наёмников "полка Калиновского" ликвидируют по законам военного времени.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.