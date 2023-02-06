Лукашенко рассказал о ста белорусах, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в вооружённом столкновении на Украине принимают участие около ста граждан республики. Они являются частью полка имени Калиновского.

"Украинцы предлагают, военные приезжают, говорят: "Давайте на фронт против России", — подчеркнул президент, слова которого приводит его пресс-служба.

Руководитель Белоруссии раскритиковал солдат этого полка и назвал их якобы великими. Эти "озверевшие" люди сражаются под Артёмовском, заявил Лукашенко. По его мнению, такие военные готовы выступать не только против Вооружённых сил Российской Федерации, но и против белорусов.

Ранее глава республики предупредил, что наёмников "полка Калиновского" ликвидируют по законам военного времени.