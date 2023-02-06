Военкор Котенок: штурмовые подразделения ВС РФ действуют в нескольких километрах от Купянска

Штурмовые подразделения российских войск действуют в районе населённого пункта Синьковка под Купянском. Об этом сообщает в понедельник военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале со ссылкой на информацию из нескольких источников.

Посёлок находится северо-восточнее от оставленного ВС РФ в прошлом году Купянска в Харьковской области, отметил репортёр.

Сообщение о том, что российские военные уже освободили Синьковку появилось также в соцсетях. Однако подтверждения этому пока не было.

"Если всё так, то у противника на Купянском направлении проблемы нарастают и очень быстро", — заключил военный эксперт Юрий Подоляка.