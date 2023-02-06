Штурмовые подразделения российских войск действуют в районе населённого пункта Синьковка под Купянском. Об этом сообщает в понедельник военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале со ссылкой на информацию из нескольких источников.
Посёлок находится северо-восточнее от оставленного ВС РФ в прошлом году Купянска в Харьковской области, отметил репортёр.
Сообщение о том, что российские военные уже освободили Синьковку появилось также в соцсетях. Однако подтверждения этому пока не было.
"Если всё так, то у противника на Купянском направлении проблемы нарастают и очень быстро", — заключил военный эксперт Юрий Подоляка.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.